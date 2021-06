Pidevalt hajevil? 6 soovitust, et arendada lapse keskendumisvõimet

Selleks, et laps saaks keskenduda, on vaja kõrvaldada segajad, olgu siis laulev väike õde, telerist tulevad uudised või ka hunnik asju laual, millele pilk rändab. Laps ei oska end veel välja lülitada ise muudest ahvatlustest ja vanema ülesanne on talle tingimused selleks luua. Mõnele lapsele võib sobida ka rahulik sõnadeta muusika taustale hoopis, mis summutab ka muid helisid, kas või köögist kostvat kolinat, mis tekitab soovi uurida "Kas see on krõpsupakk, mille issi just avas?" Vaata ka, et mistahes ülesannet alustades oleks lapsel vajalikud vahendid käepärast ja ära tekita pikka ootamist, vaid kutsu alles siis ta, kui kõik vajalik olemas on.