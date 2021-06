FOTOD | Staaridest kubisev kohtumine ehk kuidas suurejoonelise Lotte lavastuse osatäitjad tutvusid rolli ja tekstiga

Saku Suurhalli loodavale ülivõimsale lavale jõuab tõeline staaride plejaad: loomulikult Gerli Padar koeratüdruk Lottena, Mait Malmsten kärbes Jaaguna, Priit Pius rännukoer Klausina, Elina Nechayeva lepatriinu Miiana, Jan Uuspõld mutt Jonatanina ja palju-palju teisi. Üheskoos esmakordselt etenduse teksti lugedes said näitlejad aimu, mis neid täpsemalt ees ootamas on – koos luuakse elamus, mis pakub nii nalja, rõõmu ja kõike muud. Lisaks tõdeti, et nii suurejoonelisel laval polegi neist keegi seni üles astunud. Tunded olid laes ja ärevus eesootava ees positiivselt suur.