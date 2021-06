Lottemaal avati uus leiutis – laste välja mõeldud Kisatoru, mis aitab emotsioone välja elada

Tänavu märtsis said kõik Eesti lapsed panna oma loomingulisuse taas kord proovile Lottemaa suurel leiutamisvõistlusel, mille eesmärk on sütitada lastes leiutamiskirge, loovust ja uuendusmeelsust. Lottemaal teavad kõik, et millegi erakordse leiutamiseks ei pea olema õppinud insener. Tuleb vaid julgus kokku võtta ja endas leiutaja üles leida.