Jan Uuspõld: iga korraga muutun järjest paremaks isaks

Jan on seljatanud oma pahelise mineviku varjud, sellest õppinud ja aina juurde õppimas rahu, õnne ja armastuse valemeid ning ütleb väga teadlikult kogemustest: "Armastus ei avaldu mitte sõnades, vaid tegudes. Inimese suu ei väsi kunagi, võin kas või kümme korda öelda, et ma armastan sind. Aga kui see tegudes ei avaldu, siis ei ole seda!"