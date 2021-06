Mitte ainult "ma armastan sind" ehk 10 asja, mida laps sinu suust veel kuulda tahab

2. Keegi pole täiuslik.

Eriti tüdrukud peavad mõistma, et nad ei saa alati kõigile meeldida. Võiksid oma lapsele selgitada, et ta on imetore ja suurepärane just sellisena, nagu ta on, kuid on inimesi, kes ei pruugi seda mõista ja see on samuti okei. Mida varem ta sellest aru saab, seda tugevam on tema enesehinnang ja ta süda ei murdu, kui keegi midagi negatiivset ütleb.

3. Armasta iseennast.

Lapses spordi vastu huvi tekitamine on emade ülesanne. Kui suudad meelitada oma põnnid õue jalgpalli mängima, puude otsa ronima, jooksma ja teisi sportlikke mänge mängima, õpivad nad oma keha tundma ja hindama neile sobival viisil ega tunne liigset survet või pinget.

4. Teised võimalused.

“Siin on see mänguasi, mille ma sinult eile ära võtsin, sest sa tegid midagi, mis polnud õige. Palun, võta see tagasi ja pea meeles, et reeglitest tuleb kinni pidada!” Uue võimaluse andmine on suurepärane ja su laps vajab teadmist, et kui ta teeb midagi valesti, võib ta selle heaks teha. Ja sina anna talle heastamiseks võimalus.

5. Võta vastutus.

“Sul oli õigus ja mina käitusin valesti. Palun vabandust ja ma parandan oma vea!” Tunnista oma vigu ja võta vastutus, sest just sel moel näitad lapsele, kuidas vigadest õppida ja neid parandada.

6. Selgita.

“Su vabandus on vastu võetud, tore, et vabandasid. Aga kas sa said aru, mille eest sa vabandust palusid?” Mõnikord saab sõnapaarist “palun vabandust” lastele justkui automaatvastus, mis päästab nad kõikidest suurematest jamadest. Vabandamisest olulisem on aga mõistmine, miks ja mille eest nad vabandust paluvad. Ja siin pead sina eeskuju näitama. Kui sa temaga pahandad, selgita, miks. Kui vabandad, selgita, mille eest.

7. Enne töö, siis lõbu…aga mitte alati.

“Unustame täna kõik kodused tööd ja läheme mänguväljakule või ujuma!” Jäta toidupoes käimine ja nõudepesu abikaasale ning tehke lapsega kahekesi midagi tõeliselt lõbusat. Siis laps teab, et naudid temaga koos veedetud aega ning tema heaolu on sulle tähtsam kui õhtusöök või pesemata nõud.