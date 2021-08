Lastekasvatusest Jaapanis: ema karjäär lõppeb lapse sünniga, vaimse tervise probleemid on endiselt tabu

"Jaapani haridus on vägagi suunatud eksamitele," avab Maarja koolihariduse kohta. Pole tavatu, et sealsed lapsed käivad lisaks tavakoolile igal õhtul mõnes huviringis või lisakoolis. Konkurents järgmistele kooliastmetele on tihe ja kõik vanemad soovivad pakkuda oma lastele parimat haridust.