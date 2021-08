Koolilapse hämmingus ema Hispaaniast: ma ei teadnudki, et Eestis siiamaani selliseid asju peab tegema

Omal ajal ju sai isegi kooliraamatuid jõupaberisse mähitud, aga arvasin millegipärast, et see on kauge minevik. Lisaks tekkis küsimus, et kool pole ju veel alanudki, kuidas siis juba raamatud käes on? Tundub, et ma pole enam üldse Eesti koolisüsteemiga kursis. Siin on kõik hoopis teistmooodi. Tõsi, minu kogemus tugineb oma lastele, olen kuulnud, et suuremad lapsed peavad osadele õpikutele siiski vahel kiled panema.