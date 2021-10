Kas suured õed-vennad sobivad pesamunale hoidjaks? Kahe lapse ema: teismeline ei pea olema lapsehoidja, tal on omad tegemised!

“Olen palju kõrvalt näinud, kuidas suuremad lapsed peavad väiksematel järgi jooksma ja vanemad ise istuvad nutiseadmetes. Miks neid lapsi üldse vaja on, kui nendega ise ei tegele?” mõtiskleb Terje ning leiab, et vanematelt lastelt ei saa lapsepõlve ära võtta ega anda kohustusi, mis neile ei kuulu. “Mida rohkem sa kohustad suuremat väiksemat hoidma, seda suurem tõenäosus on, et tal tekib vastu­meelsus väiksemaga suhtlemisel,” on Terje veendunud.