Pere ja Kodu oktoobrinumbris | Keit Pentus-Rosimannus: lapse saamiseks proovisime läbi kõik, mida proovida saab. 10 aastaga see lõpuks õnnestus

Avameelses kaaneloos tunnistab Keit Pentus-Rosimannus, et kuigi tilluke Iti Loretta oli kaua oodatud, pakub uus elukorraldus värsketele vanematele parasjagu tegemist ning hullust keset töö- ja pereelu pingpongi. “Ma ei ole mingi superinimene. Olen samasuguste mõtete ja muredega pisikese tütre ema nagu tuhanded teisedki.” Usun, et selline tunnistus ei saanud talle kerge olla, ent olen tänulik, et ta need sõnad välja ütles.

Me Peres ja Kodus toome lugejateni lapsevanemluse ühes selle murede ja rõõmudega, et iga ema ja iga isa teaks: sa ei ole sel teekonnal üksi, su mure ei ole ainult sinu mure ning iga sinu pere läbi mõeldud valik sel teekonnal on õige. Mitte kellelgi teisel ei ole õigust neid valikuid kahtluse alla panna. Soovin, et nende lugude ja ausate väljaütlemiste kaudu suudaksime pisutki vähendada ühiskonnas vohavat momshame’i ehk ema süütunnet ning ennetada vanemate depressiooni ja läbipõlemist. Lustaka muigega suul lugesin Mari ja Grete (lk 52) juhtumisi taltsutamatute rüblikutega. Mu aastatagune igapäev tuli säravalt meelde, kuigi toona see mind sugugi muigama ei pannud. Need emotsioonid, kui kolmene poiss pargist putku pani või pooleteisese tüdruku kõrge laua otsast ukerdamast leidsin… Oli tunne, et siin saabki maailm otsa ja mina nendega enam toime ei tule. Ei saa ju olla, et üks kolmene lihtsalt ei kuula, kui ma talle selge ja kõva häälega stopp! hõikan. Selgus, et saab küll. Tema lihtsalt jooksis edasi, ja mina tema järel. Praegu oma väikeste ohutajuta põnnidega kimpus olevatel emadel ja vanemlusmentor Tanel Jäppinenil on sulle sel teekonnal mitmeid nõuandeid jagada, kuid peamine on meeles pidada: seegi periood on mööduv. Niisamuti, nagu möödusid rasked magamata ööd, niisamuti, nagu peagi mööduvad neljase lõputud vaidlused, ja ainult veidi hiljem teismelise tujud. Pea vastu!