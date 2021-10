Uuring paljastab, et värsked emad esitlevad sotsiaalmeedias üksnes igapäevaelu kauneid hetki. Sellel on aga kurvad tagajärjed

Suurbritannias hiljuti läbi viidud uuring paljastab, et värsked emad eelistavad jagada sotsiaalmeedias üksnes vanemluse helgeid momente. Seejuures jäävad aga täiesti varju kardinaalselt muutunud elukorraldusega seotud probleemid. Kuigi on rangelt igaühe enda isiklik valik, mida ja kas üldse sotsiaalmeedias jagada, siis säärase trendi tagajärjed on palju tõsisemad kui esmapilgul võiks arvata, vahendab väljaanne The Sun