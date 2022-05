Ema kurdab: muretsen igal sammul paaniliselt oma laste pärast. See ajab kogu pere hulluks!

Muretsen ka selle pärast, kas turvatoolis on lastel vöö ilusti peal. Olen märganud, et mees laseb vanemal tüdrukul vahel ise seda peale panna, aga ta ei saa seda ju korralikult kinni. Seega on mul enda arvates põhjust muretseda. Mees aga ütleb, et see pole normaalne ning ma ei usalda lapsi ega teda.