Ilmekaks näiteks on üha enam populaarsust koguv Go Pop! kummilelu, mis põhjustanud suisa nii massilise kopeerimistormi, et isegi usalduväärsetes kauplusekettides on keeruline tuvastada, kas tegu on originaaliga. Go Pop! tootja on algusest peale pannud lapsevanematele südamele, et mänguasi ei sobi lustimiseks alla 3-aastastele lastele, kuna spetsiifiline kummimaterjal