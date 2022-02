Kas teadsid? See ese su kodus on 20 korda räpasem kui WC-pott

Nüüd, kui tema on tegevuses, keskendu ise aga millelegi nii olulisele, et seda ei saa kellegi teise hooleks jättagi — telekapuldile. Mõtle, see kukub pidevalt põrandale, seda katsutakse rasvaste ja räpaste kätega pärast sööki ja söögi ajal, sellele satuvad kõik pisikud pärast köhimist, aevastamist ja tualetis käimist. Telekapulti kasutatakse tihtipeale esimesena pärast koju saabumist, kui ollakse enne viibinud kaupluses ja ühistranspordis. Lisaks leidub puldis kindlasti ka küpsisepuru, šokolaadi ja rasvaga haakuvat tolmu. Lühidalt öelduna, su telekapult võib olla 20 korda räpasem kui su WC-pott just sel põhjusel, et kogu pere kasutab seda, ent ei puhasta kunagi.