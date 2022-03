Lastega teispoole ekvaatorit Mauritiusele: lihtsalt pika lennu hirmus ei tasu küll jätta põnnidega kuhugi minemata

Mauritiuse Vabariik on teispool ekvaatorit India ookeanis asuv Aafrika saareriik. Suuruselt Saaremaaga sarnane, aga mahutab elama peaaegu terve Eesti rahvastiku ehk 1,2 miljonit inimest. See väikeriik on kõrgelt arenenud majanduse ja demokraatliku poliitikaga. Üleilmse rahuindeksi 2021. aasta hinnangu järgi on Mauritius Aafrika kõige rahumeelsem riik, kusjuures edestab globaalses arvestuses isegi Eestit – Mauritius on maailma riikidest 28., Eesti 30. kohal.

Mina avastasin reisimise enda jaoks üle kümne aasta tagasi ja sellest ajast on see olnud mu lemmik­viis aega veeta. Pere suurenedes pole me oma hobiga tegelemist katkestanud, vaid proovinud reisipisikut lastelegi süstida. Enne Mauritiuse piletite ostmist korraks kõhklesime, kuna lugesime, et jaanuarist märtsini on seal vihmahooaeg. Asja lähemalt uurides selgus, et ühtaegu on tegu saareriigi kõige soojema hooajaga, mil seal enim turiste käib. Kohapeal kostitas Mauritius meid absoluutselt ideaalse ilmaga.

Enamasti tunnevad lapsevanemad kõige rohkem hirmu pikkade lendude pärast - kuidas lapsed vastu peavad? Mauritiusele saamiseks lendasime esmalt 2,5 tundi Frankfurti ja sealt edasi ligi 12 tundi Mauritiusele. Tagasi samamoodi. Kuidas need meil möödusid?