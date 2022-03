Esimene eestlaste tehtud rahatarkuse lauamäng lastele! Heakskiidu andsid ka Tanel Padar ja Marko Oolo

Mängu loojad on kolm ettevõtlikku naist - Triin Ott Admiralsist, Liisi Kirch Rahandusministeeriumist ning Kelly Lilles ALPA Kidsist. Mängu esitlusel jagasid oma kogemusi laste rahatarkusest Admiralsi tegevjuht Sergei Bogatenkov, muusik ja isa Tanel Padar ja investor ning Investeerimisklubi kaasasutaja ja samuti pereisa Marko Oolo.

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch selgitas, et rahatarkuse teemaliste koolimaterjalidega on Eestis tegeletud juba aastast 2012, kui valmisid esimesed töölehed. „Teame, et mängustamine on üks võimsamaid tööriistu millegi õpetamisel. Inimeste hoiakud arenevad varases eas ning seetõttu tuleks rahatarkuse teemat igal moel pildis hoida just vanuses, kui lapsed üldse esimesi küsimusi raha kohta küsima hakkavad," rääkis Kirch vajadusest keskenduda laste rahatarkuse kasvatamisele juba varases eas.



"Minu tööandja Admiralsi jaoks on finantsharidus olnud alati üks prioriteetidest. Rahvusvahelise ettevõttena panustame efektiivselt inimeste teadlikkuse kasvatamisele finantsmaailmaga seotud teemadest," märkis mängu üks loojatest, Triin Ott Admiralsist. Tema sõnul ei ole rahaga seotud teadmisi kunagi liiga vara hakata omandama, mistõttu otsustatigi algatada heategevusprojekt Eesti esimese lauamängu välja töötamiseks, mis kingitakse just algkooliõpilastele. „Esimeses etapis ehk pilootprojektina jõuab mäng 32 kooli, kes on astunud juba esimesed sammud laste rahatarkuse suunal," selgitas Ott.

„Ma arvan, et lastel on taolist mängu vaja eelkõige rahateemaliste arutelude algatamiseks ja mida varem, seda parem," ütles Kelly Lilles, Eesti haridustehnoloogia iduettevõtte ALPA Kids kaasasutaja ja tegevjuht. „Juba enne esimest taskuraha oleks tore, kui laps oleks saanud raha olemust veidi lahti mõtestada. Harjumused tekivad juba väga varajases vanuses, seega on mõistlik neid kujundama asuda varakult ja mäng on parim võimalus, kuidas lõbusal viisil teadmisi omandada," lisas Lilles.

Lisaks 32 koolile, kes mängu pilootprojektina said, on võimalik mängu ka eeltellida ALPA Kids e-poest. Kogu mängu müügilt saadud tulu kasutatakse uute mängude tootmiseks, et mäng jõuaks aina enamatesse Eesti koolidesse.