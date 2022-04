Nelja lapse ema: võimalus oma argieluga edasi minna on privileeg, mida sõjasituatsioonis olijatel pole

Kogutakse annetusi, et anda välja ukrainakeelne lasteajakiri Täheke. Erinumber. Selleks, et Eestisse pagenud lapsed saaksid oma emakeeles Eesti kohta lugeda.

"Jaburus, miks sellisele asjale on kulutada vaja"

"Alustuseks võiks ikka meie endi laste eest hoolt kanda, mitte mingite põgenikega tegeleda, nagu meil endal vähe probleeme oleks"

Need on kaks sõnumit üsna mitmest, mille oma postkasti sain kui eelpoolmainitud aktsiooni jagasin. Need lapsed on näinud sõda, nad on näinud surma. Paljud neist on kaotanud vähemalt ühe lähedase. Paljud neist on pidanud põgenema ning jätma oma isa ilma teadmata, kas teda veel kunagi näevad. Nad on pidanud jätma oma kodu teadmata, kas saavad sinna kunagi naasta. Kõik nende jaoks tuttav ja kodune on neilt rebitud. Neid on üleöö sunnitud saama suureks. Ka kõige pisemaid. Vedamise korral on nad saanud endaga kaasa võtta ühe-kaks südamelähedasemat mänguasja. Kõik muu on jäänud maha. Nende elu, nende asjad. Nad on riigis, mis on neile võõras ja täis inimesi, kes räägivad nende jaoks võõras keeles. Nad sõltuvad vähemalt esiti teiste inimeste headusest. Kas pole üks nende emakeeles välja antud ajakiri vähim, mida teha saab? Pakkuda neile seeläbi natukenegi lohutust. Aidata neil tundma õppida riiki, mis vähemalt esialgu on neile koduks.

Ma tunnen õudu, meeletut õudu. Ja viha. Ja kurbust. Ängistust. See kõik toimub aastal 2022. Kõik teavad, kõik näevad. Ja ometigi see toimub. Päevast-päeva. Uued rünnakud, uued mõrvad, uued barbaarsused. Veel emasid, keda vägistatakse nende laste ees. Veel lapsi, keda piinatakse. Veel süütuid mehi, kes lastakse maha selle eest, et nad lihtsalt eksisteerivad. Ja mina üksikisikuna ei saa midagi teha. Ma istun siin oma suurel diivanil omaenda kodus, hingan vabalt ja tean, et see on privileeg. Kurat, see on meeletu privileeg. Ma olen elus ja ma pole sõjakoldes. Ma saan aidata neid, kes on minema pääsenud. Ma saan annetada. Aga ometigi tundub, et sellest ei piisa. Tahaks osata rohkemat, tahaks suuta rohkemat.