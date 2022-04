Svitlana sündis ja elas 18. eluaastani Eestis Kohtla-Järvel, misjärel kolis isakoju Ukrainasse. 17. märtsil naasis Svitlana oma kahe noorema lapsega sõja eest uuesti Eestisse, seekord Pärnusse.

Svitlanal on kolm last, kuid ükski neist pole tema bioloogiline järeltulija, omavahel on nad õed-vennad aga küll. „Olin 33aastane, kui arst ütles, et ma ei saa lapsi," meenutab naine. "Juba siis hakkasin mõtlema lapsendamise peale, kuigi mõtted selles osas ei olnud veel konkreetsed.“ Ühel päeval nägi naine televiisorist filmi lastekodulastest, kelle hulgas oli ka 7aastane Mihhail ehk Miša. „Ma lihtsalt teadsin silmapilkselt, et see on minu poeg!