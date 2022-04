Võluvits lapsevanematele: perega koos einestamine aitab ära hoida hulga tulevikuprobleeme

Lapsed õpivad lauakombeid ja kujundavad häid toitumisharjumusi

Uuringud näitavad, et vanematega koos einestamine seostub tervislikuma menüüga, eriti teismeliste puhul. Teismelised tarbivad siis suurema tõenäosusega rohkem puu- ja köögivilju ning vähem kiirtoitu ja kõrge suhkrusisaldusega jooke. Ja tuleb välja, et see positiivne mõju toitumisharjumustele on täheldatav nii toetavates kui probleemsetes peredes. Otseloomulikult olenevad positiivsed mõjud ka sellest, millised on vanemate endi toitumisharjumused – kui vanemad panevad lauale vaid kiirtoitu ja suhkrujooke, siis on ka headel toitumisharjumustel raskem kujuneda.

Ühised einestamised võivad ennetada tõsisemaid käitumis- ja terviseprobleeme

Sagedased koossöömised aitavad uuringute kohaselt ennetada kõikvõimalikke teismelistel sagedasti esinevaid muresid, näiteks vägivaldset käitumist, söömishäireid, depressiooni ja enesetapumõtteid.

Vähem kaalumuresid täiskasvanueas

Ühes uuringus leiti otsene seos perekondlike einestamiste sageduse ja ülekaalulisuse probleemide esinemise tõenäosuse vähenemise vahel kümme aastat hiljem. Uuringus jõuti järeldusele, et juba ka vaid üks või kaks ühist söömaaega nädalas on abiks, et kaitsta lapsi hilisemate kehakaalumurede eest.

Rohkem enesekindlust ja eluterve enesehinnang

Lapsed, kes söövad tihti koos vanematega, on suurema tõenäosusega enesekindlamad! Kui me vanematena julgustame oma lapsi toidulauas oma päevast ja tegemistest rääkima ja nende vastuseid ja mõtisklusi ka päriselt kuulame, anname neile märku, et väärtustame ja hindame neid ja nende olemust. Võiksime neid lisaks ka õhtusöögitoimingutesse kaasata – paluda neil meiega koos lauda katta, koristada või toitu serveerida, et nad tunneksid end kogu protsessi osana.

Laste suhtlemisoskused paranevad