Tuuli blogi | Kes elavad nendes kallites majades?

Kuigi olime juba mõnda aega teinud rahu ideega, et ostaks maja või suurema korteri, siis oma kodukandis hoiame siiski silmad lahti. Kuna nüüd on meil lasteaed siinsamas ja sellel piirkonnal on veel nii palju plusse, siis kuskile kaugele me siit minna ei tahaks. Ja äkitselt tuligi meie kandis üks suurem korter müüki - piltidelt tundus meile väga hästi sobivat.