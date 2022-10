Tuuli blogi | Loovus võib tähendada värviseid riideid, aga ka probleemide lihtsamat lahenemist

Olen kasvanud kodus, kus kunst on alati olnud väga tähtsal kohal. Seega pidasin väga oluliseks, et minu lapsed hakkaksid võimalikult varakult loovuse maailma avastama. Kui mu poeg oli aastane, lasin tal juba mõnuga mäkerdada. Pärast seda, kui ta jalad alla võttis ning temaga juba vestelda sai, viisin teda igal võimalusel loodusesse. Otsisime üheskoos või innustasin teda leidma loodusest midagi, millest meisterdada. Nii näiteks näitasin talle täiesti suvalist puutükikest ja ütlesin, et võtame kaasa ning mõtleme kodus, mida sellest teha. Kui mõelda loominguliselt, siis saab sellest ühest puutükist teha miljon erinevat asja - näiteks laeva, tooli, mõne looma jne. Mida suuremaks ta sai, seda