Tuuli blogi | Mis tegelikult sotsiaalmeedias jagatud rõõmsate piltide taga peidus on?

Me kõik teame neid kauneid pilte sotsiaalmeedias, millel emade põsed beebit süles hoides õhetavad. Või siis need meeliülendavad pildid, mis ilmestavad seda kui mõnus on beebiga jalutada ning kuidas kilod niimoodi kukuvad. Mis jääb sinna piltide taha, seda me tihti ei tea. Ehk õhetavad selle ema põsed hoopiski väsimatusest ja magamatusest?