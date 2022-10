Tuuli blogi | Need lõputud jagelemised – kuidas küll end emana laste vahel jagada?

On kodusid, kus tülid on suuremad, ja kodusid, kus väiksemad, aga päris ideaalset omavahel läbi saamist ei ole vist kuskil. Suurt rolli mängib kindlasti ka vanusevahe. Kõik muutus, kui Arete hakkas kõikide venna mänguasjade vastu huvi tundma. Siis algasid meie kodus lõputud vaidlemised ja jagelemised, mille kestel ei osanud ma ega oska ka praegu kuidagi käituda, sest korraga on vaja arvestada kahe väga erinevas vanuses lapse soovide ja vajadustega. Kui Aaron ehitab, siis Arete lammutab ja muidugi tõuseb sellest suur pahandus. Sellised olukorrad on minu jaoks väga keerukad, sest minu peas on pilt, et ühe pere lapsed mängivad kenasti koos. Mis seal salata, on olnud hetki, mil olen peast kinni hoidnud ja mõelnud, et mida nüüd edasi teha: Tavaliselt siis, kui