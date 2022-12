Lapsendades emaks. „Tundsin algul, et lihtsalt hoian kellegi teise last... et varsti tullakse talle järele“

„Meile helistati mõned nädalad pärast lapsendamisavalduse sisseandmist kell kaksteist päeval ja öeldi, et kui soovime last, peame kella neljaks Tartusse jõudma,“ meenutab Jane päeva, mil temast sai äkki ema. „Koju jõudes paisus päev-päevalt mu mure, et äkki lapse bioloogiline ema mõtleb ümber...“