Beebikraami ülevaade: mida on päriselt vaja, mida võib vaja minna ja mis muudab su elu lihtsalt mugavamaks

Tunnistan, et enne kui ma polnud rasedustestil kahte triipu näinud, mõtlesin, et kui mina kord lapsevanemaks saan, ostan kõik need vajalikud ja vähem vajalikud asjad. Muuseas sisustan beebitoa viimaste trendide järgi ja riietan end üheksa kuud järjest kõige armsamatesse rasedarõivastesse. Kui rõõmustav beebiuudis aga ühel hetkel mulle rasedustestilt otsa vaatas, oli aeg tutvuda erinevate toodete hindadega ja plaan päriselt rahaasju planeerima ning tarku valikuid tegema asuda. Jah, asju, mida vastsündinuga vaja läheb, on palju, aga nii mõnegi asja võib südamerahus ka soetamata jätta. Vähemalt esialgu...