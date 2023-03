Rasedus ja kehas toimuvad muutused. Ämmaemand: paljud ei tea, et rasedana tuleb enne valuvaigisti võtmist ka vererõhku mõõta

Hemorroidid kiusavad tavaliselt hiljem, aga raseduse alguses on veidraid sümptomeid pigem vähe. Üheks on näiteks naise libiido tõus või siis tugev langus. Lisaks tekivad imelikud isud mingi spetsiifilise toiduaine suhtes, mida varem kunagi pole olnud: ananassikonservi vedelik, muld, sprotid ...

Hemorroididest küll väga ei räägita, aga see on küllaltki tavaline sümptom, mis võib tõsist ebamugavust tekitada. Naisel on siis ebamugav pikemalt istuda või kõndida.