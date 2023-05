Perereis Küprosele: beebiga reisides võivad kõik plaanid hetkega pea peale pöörduda

Kuulsate randadega Küprosele lennust hakkasime unistama tegelikult juba siis, kui Kiara oli just sündinud ja sõbrad teatasid, et neil on detsembriks piletid ostetud. Et detsembrikuine puhkus sõpradega oleks kestnud kõigest viis päeva, millest kaks olid lennupäevad, ning maksma oleks see ilma söökide ja muu lõbuta läinud üle 700 euro, otsustasime loobuda. Paar kuud hiljem tulime selle mõtte juurde aga tagasi, sel korral sooviga veeta saarel kolmekesi pea kaks nädalat. Ja tegimegi plaani teoks.