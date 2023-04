Haigus, mille ravi kestab elu lõpuni. „Arst ütles, et mu tütar on pealt vaadates terve, aga seest mäda“

Esimesel ööl pärast Loviise (6) sündi ei suutnud Kadri sõba silmale saada. Sünnitusjärgne eufooria oli liialt suur. Nii veetis ta aega hoopis vastset ilmakodanikku silmitsedes. Üsna ruttu seadis naine aga kahtluse alla arstide sõnad, et tegu on igati hea tervise juures tüdruklapsega. „Jälgisin last ja märkasin, et ta käed tõmblesid kummaliselt,“ meenutab naine. Kuna süda ei andnud naisele rahu, kutsusid Kadri ja tema elukaaslane Meelis palatisse lasteõe. „Ta vaatas Loviiset ehmunult ja viis ta endaga kaasa ilma midagi ütlemata. Mina jäin teadmatusse lamama.“