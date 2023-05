Merehaiguseks peetud diagnoos osutus neljanda staadiumi ajukasvajaks. Poisi ema: praegu on esimesed raskused ületatud

Eha tunnistab, et Rasmusel on sisemiselt olnud raske. „Kõike ta mulle ei räägi, küll aga psühholoogile. Rasmusele ei sobinud koolimelu, ta hakkas ütlema, et tal tulevad seal halvad mõtted. Et milleks teda üldse vaja on. See ehmatas mind emana väga ära ja soovitasin tal rääkida spetsialistiga. Ta kohe kasutas seda võimalust,“ rõõmustab Eha.

Pärast seda, kui Eha ka ise psühholoogiga rääkis, ütles too, et Rasmusel on kasulikum jääda koduõppele: „Võtsin Rajaleidjaga ühendust ja sealt tuli otsus, et saamegi koduõppele jääda. Tal hakkab iseseisev õpe üks-ühele Nuia noortekeskuses. See on äärmiselt hea uudis ja kestab kolm aastat. Rajaleidja oli senises koolis väga pettunud ja ütles, et poisi eest tuleb võidelda. Inimene, kellega koos Rajaleidjas koduõppe nimel tegutsesime, ütles, et pole 9 töötatud aasta jooksul sellist suhtumist ühegi kooli puhul näinud ja mitte ükski juhtum pole teda nii nördima ja nutma inimesena pannud. Aga praegu oleme väga õnnelikud ja tänulikud.“