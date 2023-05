Ewert Sundja: lapsed aitavad elule mängulisemalt läheneda

,,Äge autoreis 1988. aastal Ida-Saksamaale - Tüüringi metsad, Wartburgi loss, Berliin, Dresden, Blocksbergi mägi, telkimine ja priimusel söögi tegemine,“ meenutab bändi Ewert and The Two Dragons solist oma elu esimest välismaareisi. Nooruspõlvele tagasi mõeldes on Ewert tänulik, et vanemad teda nii usaldasid. ,,Ma ei ütle, et ma selle usaldusega alati mõistlikult ümber käisin, aga ei saanud ka selliste sigadustega hakkama, mida ise ära ei suutnud klaarida. Teadmine, et võin ise otsustada, valida, vigu teha ja siis vajadusel asjad korda seada, oli ja on väga motiveeriv,“ räägib Sundja, kuidas vanemad teda on inimesena vorminud.