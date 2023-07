„Mu last sildistatakse autistiks ja psühhopaadiks. Oma uudishimu ja kangekaelsusega on ta haridusasutuste jaoks ebamugav“

„Ma olen ema, kelle poega on lasteaias ja koolis sildistatud kirjalikku taasesitamist mittevõimaldavas vormis ATH-ks, autistiks, aspergeriks, psühhopaadiks. Mu laps on seetõttu käinud alates 3. eluaastast kliinilise psühholoogi, mänguterapeudi, saviterapeudi, lastekaitse, Rajaleidja ja kogemusnõustaja juures oma lugu rääkimas. Tal pole täna, 8-aastasena neuroloogilist ega käitumishäire diagnoosi,“ kirjutab ema, kes on pidanud pikalt oma lapse õiguste eest võitlema.