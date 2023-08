Kaheaastasega Läti lõbustusi avastamas – soodne, lihtne ja tore!

Kuigi olen oma loomult üsna suur planeerija, kulges see kevad kuidagi nii kaootiliselt, et veel paar päeva enne abikaasa suvepuhkuse algust polnud meil üldse aimu, kuhu minna või mida teha. Teadsin, et meil on kasutamiseks kolme-neljapäevane ajaaken ning otsustasime sinna mõelda midagi põnevat pannes rõhku just sellele, et meie pere pisipõnnil, 2,5-aastasel Kevin Ryanil oleks võimalikult tore. Väljavalituks osutus Eesti lõunanaaber Läti.

Et reisiaeg oli lühike, tahtsin teha plaani nii, et autosõit ei tuleks väga pikk. See tähendab, et esimese hooga vahvad tundunud Ventspils ja Jūrmala jäid seekord plaanist välja.

Et sõite jupitada, kasutasime ära ka eelist, et mehe vanemad Pärnu-Jaagupis elavad. Sõitsime reisieelsel õhtul sinna valmis ning nii oli teekond Lätti järgmisel päeval kohe selle võrra lühem. Boonusena ei pidanud ma ise ka hommikusöögi pärast muretsema ning ämm pani ka teele hunniku koduseid pirukaid kaasa!

Päris viperusteta algus siiski ei sujunud – reisihommikul ärgates meenus mulle, et lapsevanker oli reisi eelses õhinas Harjumaale koju ununenud. Igapäevaselt vanker meil enam kasutust ei leia, kuid reisides on suureks abiks. Tagasi koju me enam sõita ei soovinud, seega appi tuli taaskord lastega reisimise facebooki grupp. Võtsin julguse kokku ning kirjutasin oma mure sinna – vaid minutitega olid mitu lahket inimest valmis meile mõneks päevaks käru laenama ja sõit võis alata!

Tekstuure ja turnimist Alustasime sõitu Pärnu-Jaagupist kell 11 hommikul ning võtsime suuna meie esimese päeva peamisesse peatuspunkti: Valmiera tunnete parki. Olime arvestanud, et seal kulub vast tunnike-paar, kuid tegelikkuses veetsime seal ligi kuus tundi ehk terve esimese reisipäeva. Pargis on paljajalu-rada, seikluspark nii pisipõnnidele kui suurtele ning pargi juures asub rand. Paljajalu-rajal saab eri tekstuure jalgadega tunnetada. Kui esiti arvasin, see on väike ring vaid mõnede tekstuuridega, siis tegelikult osutus see üksjagu pikaks ja päris vahvaks matkarajaks, mis pakkus tegevust lausa paariks tunniks. Kõndida sai erinevatel multšidel, käbidel, klaaskuulidel, pehmel liival, turnida ja tasakaalu proovile panna takistustel, sekka võimalust peakohal turnivatele seikluspargi külastajatele kaasa elada. Paljajalu teekond läbitud, suundusime seiklusradadele. Abikaasa läks suurtele mõeldud seiklusparki avastama ning Kevin Ryan sai oma esimese traksidega ronimise kogemuse mudilaste seiklusrajal. Muide – lasteparki on lubatud juba aastased pisipõnnid, juhul kui nad stabiilselt kõnnivad. Esimese asjana teatas Kevin Ryan muidugi, et tema EI TAHA! siiski ronima minna! Veidikese julgustusega sai ta siiski aru, et allakukkumise ohtu ei ole ning võib turnima asuda küll. Väga äge oli kõrvalt näha, kuidas poeg oma hirme ületas. Mõni takistus oli lihtsam, teised aga keerulisemad ning tahtsid suuremat julgustamist ja kaasa elamist. Lemmikuks osutusid meie põnnil ziplinega laskumised. Mudilaste rada oli küll üsna lühike, kuid kindlasti külastamist väärt. Suurte seikluspark kulges puude otsas ning selle tipphetkeks on kindlasti neli pikka maagiliste vaadetega laskumist üle Koiva jõe. Tegu oli muidu üsna klassikalise seikluspargiga, kuid väikeseid erilisi nüansse oli sinna siiski lisatud – näiteks tuli ühe takistusena ronida puude vahele tõmmatud söögilaua ning toolide peal ning trosside vahel sai sõita väikese otsa õhus asuva tõukerattaga. Suurele seiklusrajale pääsevad lapsed alates 120 cm pikkusest. Et läbida raja kõik atraktsioonid, peab pikkust olema vähemalt 150 cm ja kaalu 30 kg. Tilgake tõrva meepotis selle raja puhul olid meeletud järjekorrad. Võimalik, et sattusime ise halvale ajale, sest korraga tundus seal olevat ka mitu laagrigruppi, kuid meie elamust rikkus see üksjagu, et ronimisest rohkem kulus aega pidevale ootamisele. Hind: tunnete pargi ja seikluspargi eest tuleb tasuda eraldi. Tunnete pargi külastus on alla-viiestele tasuta, 5–16aastastele 4 eurot ja täiskasvanutele 6 eurot. Seikluspargi hinnakirjas on öeldud, et nii mudilaste kui suurte rajal ronimine maksab 4 eurot tunnis, kuid meile jäi selgusetuks, kuidas neid tunde arvutati. Kokku kasseeriti kahe ronimise eest meie käest 18 eurot. Koduleht: sajutuparks.lv

Kuigi algselt olime saabumispäevale veel vähemalt ühe tegevuse planeerinud, siis ajaks kui issi puu otsast naasis, oli aeg juba nii hiline, et pidime kiirustama, et kuskil veel õhtusööki saada. Valisime selleks Valmieras imearmsa väikese restorani Vīnkalni Pils māja, kus laps sai toitu oodates väiksel mänguväljakul liugu lasta ning kiikuda. Kõhud täis, otsustasime enne majutuskohta sõitmist teha väikese kohaliku jalutuskäigu ning me ei pidanud pettuma. Väike tiir Valmieras pakkus kauneid vaateid ning veel ühe väikese mänguväljaku külastuse. Oli igati tegus ja vaheldusrikas päevake.