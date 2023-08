Lastega suvel Haapsalus ja Läänemaal. Veetaksoga Noarootsi ja kõige ägedam muuseum

Nagu Muumimammal nii on minulgi alati lastega välja minnes kott kõike vajalikku täis – küll leiab sealt varuriideid, vanast harjumusest mõne mähkme ja ka pulgakommi puhuks, kui on vaja kedagi mänguväljakult ära meelitada, mõne soki, mänguauto ja veel nii mõndagi. Aga kuidas leida endas ka Muumimamma alati rahulik meelelaad, et mitte kunagi ärrituda, vaid lubada oma kolmele lapsukesele – Itile (6), Kustile (4) ja Annale (2) – kannatlikult kõike, mida nad ihkavad? Vot selles on küsimus.