Loomad, teadus ja paadisõidud. Perepuhkus Tartumaal - kuhu minna, millega arvestada?

Keskus on tõesti võimas: tegevust, vaatamist ja kogemist jagub seal soovi korral terveks päevaks. Kraanasid ja muid masinaid, veemänge, tornaado stimulatsioone ning peegellabürinte täis maja väärib tõepoolest teaduskeskuse nimetust. Paraku meeldis meie lastele enim hoopis pisike mängunurk, kus sai vahtplastist kuubikutest onni ehitada. Iti ja Kusti tegid küll keskusele tiiru peale, kuid neile oli kõike palju. Helid olid valjud ja igas ilmakaares juhtus kogu aeg miskit – kuskil värises maja, kuskilt pritsis vett ja pea kohal vehkis ringi kraana, mille otsas oli veidi räsitud moega kaisukaru. Minu lapsi tabas seal moodsalt öeldes sensoorne üleküllus.

Järgmisel hommikul seadsime sammud Ahhaasse. Perepilet maksab 39 eurot ning see kehtib kuni kahele lapsevanemale ja kõigile pere alaealistele.

Ööbisime V Spa hotellis, mis asub mugavalt Tartu südalinnas. See on küll pigem kallis: vanniga tuba maksis 138 eurot öö, kuid ilma pääsuta spaasse, sest seal käisid parajasti hooldustööd. Esialgu planeeritud spaa asemel võtsime siis autost tõukerattad ja vurasime mööda vanalinna ringi ning veetsime õhtupooliku mänguväljakul.

Valisime Kolme Tilli restorani – maailma tänavatoitudest inspireeritud söögikoha Aparaaditehases. Kuna tööpäeviti enne kella 15 pakuti vaid päevatoite, ei oska me lastemenüüd kommenteerida, kuid meie lapsed leidsid meelepärased road päevapakkumiste hulgast. Pika ooteaja sisustasid nad sealsamas liivakastis. Tavaliselt olen suve­reisidel kasutanud nippi, et helistan enne söögikohta ja tellin lastele toidud ette, see on mind päästnud nii mõnigi kord tühjast kõhust tingitud pahameelest. Seekord aitasid välja hea seltskond ja liivakast.

Tallinna–Tartu maantee möödus lastele hoolimata äsja söödud hommikupudrust küsimuste „millal me juba süüa saame?“ saatel. Kuna poolest teest pikendasid sõitu teetööd, olid need küsimused ka põhjendatud. Lõpuks Tartusse jõudes otsustasimegi esimesena kõhud täis süüa.

Laadisime keemilisest puhastusest tulnud auto lapsi ja tõuke­rattaid täis. Abikaasa pani ebaleva naeratusega meile igasse ukse küljesahtlisse beebisalv­rätikud kaasa ja andis märku, et äkki proovime sel korral toidujäätmeid turvatoolide vahel veidi pikemalt vältida. No proovime!

Park pakub imetlemiseks peale fauna ka floorat. Meile jäid silma lopsakad sõnajalapuhmad ja seletasin Kustile, et kord aastas, jaanipäeval, on võimalik näha sõnajalaõit ning selle leidjat ootab õnn. Fakti, et sõnajalad tegelikult õistaimede hulka ei kuulu, jätsin enda teada. Tunnen, et romantika hakkab tänapäeva meeste seas hääbuma, ja kasvatan ma ju siiski kellegi tulevast.

Järgmiseks väisatud kohaks oli Elistvere loomapark, mis oma lihtsuses linnalapsi väga rõõmustas. Esimesena tegime tutvust karuproua Karoliinaga, kes on pargis elanud juba 25 aastat. Kohtasime ka kitsi, hirvi, põtru ja armsaid nugiseid. Saime teada, et Eestis leidub neid kaht sorti: kivi- ja mets­nugised. Põnevaid fakte on nutitelefoni kasutajail QR-koodi skaneerides võimalik saada küllaga. Kahjuks ei õnnestunud meil näha hunti, aga nii ongi põhjust seda vahvat kohta taas külastada. Piletid olid uskumatult soodsad: kahele täiskasvanule ja kolmele lapsele kehtis perepilet 8 eurot.

Kui üleväsinud nelja-aastasele nutt peale tikkus ja kallistused ei aidanud, küsisin, mis oleks see, mis tal tuju heaks teeks, ja kuulsin: „Jäätisekokteil!“ Oma lapse­põlvest meenus mulle McDonald’si maasika­jäätisekokteil ja kuna Tartu McDonald’s asub kohe Ahhaa kõrval, siis sinna läksimegi.

Ka uus näitus „Ahhaa, meeled!“, mis lubas kõditada meeli, kõditas meid liiga palju ja minu lapsed ehmusid hämaras keskkonnas nii mõnigi kord. Ehkki näitus oli väga huvitav mulle endale – sain tunnetada näiteks soojusjuhtimist ja tornaadost tekkinud tuult, proovida oma elektripingetaluvust ja katsetada elu toas, kus on ainult peeglid –, tekkis mulgi lõpuks üleküllastumise tunne, nii et päris koguperenäituseks ma seda pigem ei nimetaks. Soovitan sinna minna suuremate lastega.

Sel päeval aitas sellele üle­küllusele kaasa rahvamass. Valisime külastuseks argipäeva hommiku, lootes rahvahulki vältida, kuid ei osanud arvestada, et oli kooli­lõpuekskursioonide aeg. Neljase ja väiksema lapsega ma sinna tagantjärele targana ei lähekski, sest Kusti joosti maha rohkem kui ühel korral. Minu hinnangul on Ahhaa ideaalne koht koolilastele ja soovitan uurida ka giidi kasutamise võimalust, kes lastele eksponaate kommenteeriks.

Täiesti tavaline väljasõit lastega: algul olid kõik elevil, veidi aja pärast nutsid kolmest kolm!

Vahemärkusena tahaksin kiita riietele kleebitavaid putukatõrjekleebiseid. Leidsin internetist naturaalset tõrjet otsides just lastele välja töötatud sidruni- ja eukalüptilõhnalised Squitose-nimelised kleepsud, mis toimisid isegi paremini kui nende mürgised eelkäijad. Neid tasus kaasa varuda, sest sääski oli loomapargis palju. Palju oli pargis ka laudu-toole, nii et seal saab ka mõnusalt piknikku pidada.

Lummav Pühajärv

Ööbimispaigaks valisime sel õhtul Pühajärve Spa hotelli, mis asub küll Valga maa­konnas, aga kus tahtsime ikkagi ära käia. Tartu kesklinnast sõidab sinna ligi 45 minutit. Sattusime sinna ööbima mõni aasta tagasi ja sestpeale on meie perel traditsioon seda korra suve jooksul väisata. Tegu on endise Pühajärve mõisahoonega, kus lastega on väga mõnus. Olen seal peatunud nii vastsündinuga kui nüüd sõbranna, tema lapse ja oma kolme rüblikuga, sest vahepeal liitusid meiega mu pesamuna Anna (2) ja abikaasa Kaspar.

Hotellis on enamik tube renoveeritud, kuid nostalgialaksu pakuvad näiteks võtmed puit­munaga võtmehoidja küljes. Nädala keskel on hinnad soodsamad, kahetoaline peretuba maksis kuni 120 eurot. Meie peretuba oli teisel korrusel, suure ja rikkalikult varustatud mängutoa kõrval. Kolme väikelapse emana hindan väga, kui majutuskoha mängutuba on hoolikalt läbi mõeldud – laual olid korralikult teritatud värvi­pliiatsid, raamatulehed olid terved, ronimisaedik turvaline ja puhas. Õhtu lõpetasime hotelli spaas, kus meid rõõmustasid suur bassein ja mullivann.

Pühajärve Spa hotell asub lühikese jalutuskäigu kaugusel Pühajärve rannast, kus samuti käisime. Korraks tundus, nagu oleksime sattunud 1980ndate Miamisse – punastes vetel­päästjakostüümides noored lapsi tervitamas, taustal kõlamas raadiohitid. Minu pere tagasihoidliku arvamuse kohaselt pärineb Eesti parim pehme jäätis just selle ranna jätsiputkast.