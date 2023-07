5 päeva 3 lapsega Helsingis ja Stockholmis ehk suur ülevaade, kuhu mudilastega minna ja kuhu mitte

SkyWheel of Helsinki

Kuna vaateratas oli Viking Line’i sadamale jalakäigu kaugusel, oli see mu nimekirjas esimene asi, kuhu kohe Helsingisse jõudes minna. Nagu ma seda mõtet lastele tutvustasin, sain väga ootuspärase reaktsiooni. Kuuene Emil teatas, et tema sinna tulla ei kavatse!

Emil on meie pere kõige kartlikum liige ning igasugu kõrged, kiired, tundmatud atraktsioonid on tema jaoks kohe eos liiga hirmsad. Nii võtsin kogu tee Skywheelini selleks, et talle kinnitada, kuidas vaateratta boksides on seinad kinnised ja hoog olematu, mistõttu ei ole tal vaja midagi karta. Lubasin teda soovi korral kogu reisi aja kaisus hoida ning kui tahab, võib lausa silmad kinni panna. Sellegipoolest oli ta veel vaateratta juurde jõudes täiesti veendunud, et tema sinna peale ei tule. Vaatasime siis alt veel ratast vaikselt liuglemas ning meenutasin poisile eelmisi kordi, kui teistes linnades oleme sama sõitu teinud ja talle see meeldinud on, kuid miski ei tundunud mõjuvat. Kartsin juba, et olemegi plindris...

Tundsin end nurka surutuna ning tõmbasin välja oma viimase trumbi – kui sul esimese ringi ajal tõesti on väga hirmus, saad teise ajaks telefoni! Teadsin, et kui tema ei tule, ei saa me keegi minna... selle lubadusega sain poisi nõusse ning suundusime neljakesi rattale.

Vaateratas oli väga stabiilse sõiduga ning kui poleks läbi klaasseina välja vaadanud, poleks kuidagi tajunud, et kõrgustesse jõuame. Emil oli enda jaoks asja muidugi juba ette väga hirmsaks mõelnud ning esimese ringiga üles jõudes poetas kõrguse tõttu pisara ja teatas, et kahetseb, et lasi end ära rääkida!

Nagu lubatud, andsin talle ekraanist multika ning nii jõudsime ka teist korda kõige kõrgemasse punkti. Poiss oli selleks ajaks maha rahunenud ning teiselt ringilt alla jõudmise ajaks pistsin ekraani kotti – olin millegipärast arvanud, et teeme kaks ringi. Ootamatult me all aga peatust ei teinud, vaid suundusime kolmandale ringile. Veelgi ootamatult oli nüüd Emil suurte silmadega läbi klaasi kogu Helsingit vaatamas ning hirmust polnud enam jälgegi. Uurisime koos merd, sadamat ja laeva, millelt tulnud olime, Helsingi linna ning basseine, mis lähedal asuvas veekeskuses ilusa ilmaga külastajatele jahutust pakkus. Kolmandalt ringilt alla sõites teatas poiss õhinaga, et palun-palun läheme neljandale ringile ka! Paraku sai kolmanda ringiga aga sõit läbi.

Punktid: Vaateratas saab meilt kõrged punktid 9/10 just seetõttu, vaated on end igati väärt, aga samas sellel liuglemine on ääretult stressivaba ja ilma igasugu hirmsate jõnksudeta. Olen ka ise selles osas üsna kartlik, kuid seal ei tundnud end kordagi ebamugavalt.