Lapsed ööseks külla? „Kui ma teise pere eluviiside kohta midagi ei tea, siis ma oma tütart sinna ei luba“

Priidu ja Mari-Vivian tõdevad, et nelja lapsega on käed-jalad tööd täis. Kui esiklapsele külaline tuleb, siis kullipilku kõikidele nende mängudele ei jagu.

Mina luban lapsi meie juurde alati hea meelega, sest väikeste laste sõprussuhteid on väga armas arenemas näha, isegi kui vahepeal pisike tüliõun tekib. Olen tabanud end aga mõttelt: äkki on peresid, kellele üks lisalaps kodus on tüütu lisakohustus? Tulevad ju tänapäeval lapsed tihti instruktsioonidega – kellel on pähkliallergia, kes tuleb öösel mitu korda pissile suunata – ja mõne müranivoo on päris kõrge...