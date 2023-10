Dagmar Oja avameelselt kaalukaotusest, bäkilaulmisest ja suurimast sõprusest tütrega. „Kandsin raskust, mida tegelikult ei vajanud“

Valik elada kergelt

Ilmselt on kõik, kes Dagmarit viimasel ajal üle pika aja näinud, üllatusega hüüdnud: sa oled nii palju alla võtnud! „44 kilo,“ ütleb Dagmar raamatupidajaliku täpsusega. „Kui läksime Vilgatsiga Eurovisioonile bäkki laulma, lugesin küll kommentaare, et saatke jah need paksud sinna, lennuk kukub alla ja et lähevad sinna eesti rahva raha eest sööma