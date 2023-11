10 põhjust osta Lotte etenduse piletid kohe nüüd – sellist lavamängu ei näe kuskil mujal!

Tegemist on Eesti uhkeima lastele loodud lavaproduktsiooniga. See pole lihtsalt teater ega muusikal, vaid näha saab suurt liikuvat lava, mis muutub vahepeal maagiliseks järvejääks – lavale tulevad treener Anna Levandi käe all iluuisutajad ning laulab ETV lastekoor Aarne Saluveeri juhendamisel. Kolme tunni jooksul käib lava peal üle saja inimese! Sellist lavamängu ei näe üheski teatris.

Koeratüdruk Lotte lugu on alati üdini positiivne ja vägivallatu ning nii on see ka detsembri etendusel. Etendus on loodud selle originaalautoritelt Janno Põldmalt ja Heiki Ernitsalt, kelle kindel põhimõte on läbi kõikide aastate olnud, et headus teeb elu huvitavaks. Praeguses vägivalda täis maailmas, kesk kaklustest pulbitsevaid multikaid on erakordne oskus luua kaasahaaravaid lugusid 100% vägivallata – Janno ja Heiki saavad sellega imeliselt hakkama!