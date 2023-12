Õpetaja: põhikooli lõpuklasside õpilaste suutmatus end kirjalikult väljendada tekitab muret

Inimesed on omavahel kirjalikke sõnumeid vahetanud aastatuhandeid, kuid nüüd hakkab kirjutamise kaunis kunst unarusse vajuma. Ometi on enda mõtete selgelt kirja panemine oskus, mis ei aita mitte ainult kaasa meie suhetele teiste inimestega, vaid edendab nii meie vaimset kui ka füüsilist tervist. Seetõttu on kirjutamine midagi, mida me võiksime igapäevaselt praktiseerida ning õpetada oma lapsi sama tegema.