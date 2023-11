Me kõik oleme üles kasvanud teadmisega, et lugemine on hea ja kasulik. Isegi tänapäevasel nutiajastul, kui meil on hulganisti muid võimalusi meelelahutuseks, püsib meil kuklas teadmine, et sotsiaalmeedia kerimise asemel peaksime kätte võtma hoopis ühe hea raamatu.