PODCAST | Teismeline: ekstreemne dieet pani mind mõistma, et ükskõik kui palju ma alla võtan, ma ei armasta end seetõttu rohkem

Kuuled taskuhäälingust, mida arvab Mia ema sellest, et tema tütre soov on jõuda tippu paljunõudval alal. Mia jagab ka lugu sellest, kuidas hoolimata toitumishäiretest ja diagnoosist, mis ähvardas ta ratastooli aheldada, on ta täna sihikindlalt teel lavalaudadele.