Ema ja tütar kui parimad sõbrannad. „On äge olla oma laste sõbranna ja mitte teha ebapopulaarseid otsuseid, aga piirid on vajalikud“

Pealinnas elaval Marisel (avapildil) on kolm tütart: Marta (17), Etta (15) ja Pärl (12). Jõuan neile külla tänu ühise tuttava soovitusele: „Marisel on tütardega imeline suhe!“ Seda on näha – minu ees istuvad neli head sõbrannat.