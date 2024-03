Lapsel on viirushaigus? Arst selgitab, kas küüslauk, mesi ja viinasokid aitavad või on tegemist müüdiga

Dr Lauki sõnul moodustavad perearsti nõuandetelefoni 1220 töös suure osa just sellised kõned, mis puudutavad hooajalisi viirushaigusi. „Sageli kuuleme inimeste arvamust, et palavik, nohu või köha on seotud külmetamisega. Tegelikkuses on siiski tegemist viirushaigusega, mis ilmneb sageli peiteperioodi järel ehk nakatumine on tegelikkuses toimunud varem. Peiteperioodis külmetamine lihtsalt soodustab haiguse sümptomite väljendumist,“ selgitas arst ja lisas, et kui keegi väidab, et külmetushaigus on lihtsalt külmetus ja see ei nakka, ei pea see väide tegelikkuses paika, sest viirushaigused võivad nakata nii läbi õhu kui kontakti teel.