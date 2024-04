On emade vaimse tervise nädal, seekord on fookuses enda taasavastamine

Rasedus hõlmab värskete emade jaoks palju erinevaid kogemusi. Tihti on naistel ootus, et lapse sünd on rõõmus ja õnnelik aeg. Kuigi see on sageli tõsi, võib lapse sünd esile kutsuda ka palju muid tundeid, mis pole alati positiivsed. Sünnitusjärgne periood, mis algab kohe pärast sünnitust ja kestab mitu kuud, on täis palju erinevaid emotsioone. Selle aja jooksul on oluline ära tunda märke võimalikest vaimse tervise probleemidest, nagu sünnitusjärgne depressioon ja ärevus, nii ema kui ka lapse heaolu jaoks.