Esimene menstruatsioon algab tüdrukutel aina varem. Märgid, mis viitavad, et see pole ka sinu tütrel enam mägede taga

Kuidas aga näha märke, mis viitavad, et lapse esimene menstruatsioon polegi enam mägede taga?

Koolinõustaja Nancy Zwiebach ütleb, et kui vanemad märkavad laste kehal, eriti intiimpiirkonnas karvakasvu ja näevad, et lapse rinnad on hakanud arenema, oleks õige hetk rääkida ka menstruatsioonist, sest mõlemad on märgiks puberteedi algusest. National Library of Medicine toob välja, et rindade areng saab alguse 2-3 aastat enne esimest menstruatsiooni ja intiimpiirkonna karvakasv aasta-kaks enne seda. Keskmiselt hakkavad rinnad vaikselt arenema kaheksandal eluaastal ja intiimpiirkonnas karvad kasvama 11-aastaselt.

Millised märgid näitavad, et menstruatsioon võib lapsel alata juba mõne kuu pärast?

akne

valulikud rinnad

emotsionaalne tasakaalutus

laienenud puusad

karvakasv kaenla all

kasvuspurt

kõhukrambid

üleväsimus

tujukus

kõhukinnisus või lahtisus

Oluline on, et su laps teaks, mis on menstruatsioon ja miks ning kuidas see toimub. See pole aga kõik. Selleks, et muuta olukord lapsele võimalikult vähe traumeerivaks ja üllatavaks, vajab ta veidi suuremat ettevalmistust.

Las valikud olla selged enne kui neid vaja läheb

Alustuseks oleks hea, kui räägiksid lapsega ka erinevatest hügieenivahenditest, mida päevade ajal kasutada. Selgita talle erinevaid variante, nende plusse ja miinuseid. Lase tal endal valida, mis tunduks talle kõige meeldivam variant või vajadusel hangi erinevad, et ta neid õigel ajal katsetada saaks. Kindlasti oleks aga hea, kui kõik vajalik oleks ootel juba enne esimese menstruatsiooni algust. Paha ei tee panna üks „hädaabipakk“ kas tema tuppa või vannituppa ning lasta tal üht endaga näiteks koolikotis kanda. Küll tuleb viimase puhul silmas pidada seda, et see peaks olema pakendatud võimalikult diskreetselt.