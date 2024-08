Pered elust kaugsuhtes: hoia latt madalal. See on okei, kui kodu on vahepeal sassis või iga päev ei jõua erilisi toite vaaritada

Laevakapten Cuani töögraafik näeb ette, et ta on kaks kuud merel ning siis kaks kuud kodus koos Kristiina ja lastega.

Risto tunnistab, et peale igatsuse lapse järele mõjub selline eluviis ka mehe ja naise suhtele laastavalt – pidev ümberharjumine on kõigile keeruline ja tülid on kerged tekkima. „Minu äraolekul on nemad omas elemendis, oma rutiini ja tempoga. Siis tulen mina ja lendan oma energiaga sisse,“ jagab mees. Talle tundub, et naine ei tule sageli selle suure energiaga toime, mis Risto rõõmsalt koju saabudes kaasa toob. On naine ju lapsega pidevalt rakkes olemisest kurnatud. „Muidugi ma proovin talle seda siis korvata ja võtta öö­vahetused enda peale, anda ruumi ja puhkust,“ räägib mees.