Teismelise aus ülestunnistus: olin 13, kui oma esimesed triibud tõmbasin

Oskar (17), Reelika (17) ja Saskia (16) on kõik normaalse õppeedukusega noored, kel suhted vanematega head. „Olen vanematega nüüdseks juba suhtlema õppinud ja draamadest välja kasvanud,“ ütleb Oskar ning teised kinnitavad, et nemadki on sarnases seisus. Hinnete poolest ei pürgi keegi neist medalit püüdma, kuid vähemalt kolm on igas aines käes. Kui Oskar ja Reelika õpivad gümnaasiumis, siis Saskia läks pärast põhikooli kutsekasse. Oskar on pärit Tallinnast, Saskia Tallinna lähedalt ning Reelika Kesk-Eesti väikelinnast.