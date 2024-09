Toitumisnõustaja nõuanded: mida peaks laps hommikul sööma, et koolis paremini keskenduda ja mida pigem vältida

Hommikusöök ehk päeva esimene toidukord lõpetab öise paastu ning loob energia mõttes vundamendi kogu päevale. Kesine või tasakaalust väljas hommikusöök on see, mis põhjustab päeva jooksul ja õhtuti isusid või loob ebastabiilse energia. Seega on juba hea enesetunde saavutamise ja õhtuse ülesöömise ennetamiseks oluline tasakaalustatud hommikusöök.

Oluline on, et hommikusöök oleks täisväärtuslik ja õigesti kombineeritud. „Toitev hommikusöök on selline, mis hoiab kõhu täis vähemalt kolm tundi. Päeva esimene toidukord võiks olla rikas nii kiudainete kui ka valkude poolest. Näiteks köögiviljad, täisteraviljad, seemned või pähklid on head kiudainete allikad,“ sõnab toitumisterapeut.

Kiudained on meie kehale head, sest aeglustavad veresuhkrutaseme tõusu ning hoiavad kõhu pikemalt täis. Valgud annavad aga kiirelt täiskõhutunde ning ennetavad (magusa)isude tekkimist. Head valguallikad on näiteks kala, muna, liha, piimatooted ning kaunviljad.

Taldrikureegel tagab toitva ja tasakaalus hommikusöögi

„Hommikusöögi puhul unustatakse ära, et tegelikult on see üks põhitoidukordadest, mis tähendab, et järgida võiks taldrikureeglit: pool taldrikust on köögiviljad, veerand süsivesikud ja veerand valgud. Selline toidukord on toitev ning tasakaalus. Ja nagu mulle alati meeldib öelda, siis hommikusöökide puhul tasub mõelda „kastist välja“ – hommikul võib vabalt süüa ka näiteks praadi,“ ütleb Vallimäe.

Koolilastele kehtib sama taldrikureegel: hea energia ja küllastustunde tagavad köögiviljad, mis on kombineeritud valkude ning täisteraviljadega. „Magusad hommikuhelbed piimaga ei ole parim valik, sest selline toidukord tõstab kiiresti veresuhkrutaset ega taga ühtlast energiat kogu päevaks,“ lisab ta.

Vallimäe rõhutab, et eriti lastel toetab tasakaalustatud toidukord tähelepanu ja keskendumist. Hommikusöögiks sobivad hästi muna, täisterasepik/-leib ning köögiviljad – näiteks paprika, kurk, tomat, porgand.