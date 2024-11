Kas tead, mida tähendab karen? Aga pookie? Slängisõnastik 200 väljendiga aitab sul oma teismelistest aru saada... või lihtsalt südamest naerda

aight – lühend ingl k väljendist all right; tähistab nõusolekut; „Aight, teeme ära!“

ate that – tuli kasutusele tumedanahaliste ja LGBTQ+ kogukonna kaudu, kus see levis hüüatuse ja ergutusena. Praegu tarvitatakse ka siis, kui miski on tehtud perfektselt: „Wow, see oli imeline esitus su poolt! You really ate that!“