VIGURDAV PÄKAPIKK | Kaheksas päev: kas suudan poega veenda mõnest mänguasjast loobuma?

Detsember on küll väga oodatud, kuid kujunenud meie lapse jaoks ka sisuliselt terve senise elu jooksul tohutuks asjade kuhjumise perioodiks. Lapsel on sünnipäev napid 6 päeva enne jõule. Ka suss täitub valdavalt magusa asemel puslede, legode, kleepsude või muu taolisega. Seega võib üsna kindel olla, et proovi kui hästi tahad, 25. detsembril on tunne, et me ei mahu oma koju ära ja kola on liialt.



Seetõttu teadsin kohe vigurdava päkapiku projektiga alustades, et tahaksin kaasata ka päeva, kus sorteerime veidi vanu asju eest ära ning proovime neile uued omanikud leida. Lisaks tundub mulle, et poeg on ka juba piisavalt suur, et veidi paremini heategevuse mõttest selgemalt aru saada. See tundus hea viis teemat veidi puudutada.