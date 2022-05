Ahastuses ema: kuidas on võimalik töönarkomaaniga normaalset pereelu elada? Isa ei suhtle pojaga peaaegu üldse!

Ausalt öeldes olen ma sellest kohutavalt tüdinenud, et mees kogu aeg töölainel on. Pidevalt sõidavad töökõned sisse õhtusöökidesse, ta tõuseb lauast ja lahkub tööasju ajama. Isegi nädalavahetusel, kui läheme perega loodusesse, lõpeb see sageli nii, et mees ajab meie kõrval jalutades telefonitsi tööasju. See pole ju aeg perega!